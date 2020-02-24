اونلاين | رابط سريع.. شاهد بث مباشر ليفربول ضد وست هام اليوم 24-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. شاهد بث مباشر ليفربول ضد وست هام اليوم 24-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد، غدًا الاثنين، في إطار منافسات الجولة 27 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، على قناة "beIN Sports HD 2" بتعليق علي محمد علي، كما يمكن مشاهدتها عبر قناة "SKY Ultra HD 4K".

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة جمعهم من 26 مباراة فاز منهم بـ25 وتعادل في مباراة وحيدة، فيما يأتي وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة جمعهم من 26 مباراة.