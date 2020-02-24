اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 24-2-2020 في الدوري المصري الممتاز

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الإثنين 24/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يطمح فريق الأهلي في الثأر من غريمه التقليدي فريق الزمالك من خلال المواجهة التي سوف تجمع بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2020 حيثيستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويأمل الزمالك في تقليص الفارق مع الأهلي المتصدر للترتيب بدون أي هزيمة أو حتى تعادل على الإطلاق.