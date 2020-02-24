برشلونة وإنتر يحضران عرضيهما لضم «أوباميانج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر ناديا برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي عرضيهما للتعاقد مع النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، قائد وهداف أرسنال الإنجليزي. Advertisements ويسعد الناديان للدخول في صراع على توقيع اللاعب الصيف القادم، حسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية. ويمتد عقد «أوباميانج» مع أرسنال حتى عام 2021، في الوقت الذي لم يتوصل فيه اللاعب لاتفاق مع النادي لتجديد العقد، وهو ما يقربه من الرحيل في سوق الانتقالات القادم، عوضًا عن خسارة أرسنال لخدماته مجانًا في الصيف التالي. ويبحث الجابوني عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو أرسنال بعيدًا عنه حتى اللحظة باحتلاله المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، أقرب المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية.

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