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برشلونة وإنتر يحضران عرضيهما لضم «أوباميانج»

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر ناديا برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي عرضيهما للتعاقد مع النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، قائد وهداف أرسنال الإنجليزي.

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ويسعد الناديان للدخول في صراع على توقيع اللاعب الصيف القادم، حسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية.

ويمتد عقد «أوباميانج» مع أرسنال حتى عام 2021، في الوقت الذي لم يتوصل فيه اللاعب لاتفاق مع النادي لتجديد العقد، وهو ما يقربه من الرحيل في سوق الانتقالات القادم، عوضًا عن خسارة أرسنال لخدماته مجانًا في الصيف التالي.

ويبحث الجابوني عن المشاركة في ، وهو ما يبدو أرسنال بعيدًا عنه حتى اللحظة باحتلاله المركز التاسع في ترتيب بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع، أقرب المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية.

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