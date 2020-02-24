شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: أنا من طالبت بإيقاف مرتضى منصور.. وزعلان من بيان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه من طالب بإصدار عقوبة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك لهجومه عليه وعلى اتحاد الكرة.

وردًا على سؤال حول حقيقة أنه من تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، قال «فضل» في مداخلة هاتفية على قناة «ملعب أون»: «حصل، تقدمت بشكوى ضد مرتضى منصور وطالبت بإيقافه لأنه خرج عن النص وتحدث بشكل سيئ في حقي وفي حق عمرو الجنايني رئيس اللجنة، وفي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وفي مسؤولي الكاف».

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وأضاف: «احنا بنطبق القانون، وبنحاول نحترم اللوائح والقوانين علشان الناس تحترمنا».

وأبدى فضل غضبه مما ذكر في بيان الأهلي، عن أنه أكد الاعتماد على كاميرات الجهة الناقلة لأحداث مباراة السوبر، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبوظبي للإعلام، لإصدار عقوبات، في الوقت الذي أفادت قناة أبوظبي الرياضية بأنها عدم تقديم أي مادة فيلمية تخص أحداث المباراة.

وقال «فضل»: «ورحمة ابني الكلام ده غلط تماما، كان في اتصال مع محمود الخطيب، يمكن وأنا بقول له إن السي دي من أبوظبي يكون فهم إنه قناة أبوظبي، قناة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي بيتبعوا حكومة واحدة، اللي بيحصل بعد المباراة، إن قناة أبوظبي بتسلم السي دي إلى مجلس أبوظبي الرياضي اللي احنا عاملين معاه العقد، وتسلمنا السي دي بعد المباراة».