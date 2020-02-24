شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «في ضهرك يا أهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، دعمه للفريق ولرئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب عقب الأحداث التي شهدها لقاء السوبر والعقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط على لاعبي الفريق.

ونشر «آل الشيخ»، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، وكتب فيها: «في ضهرك يا خطيب.. في ضهرك يا أهلي».

كان الأهلي قد أصدر بيانًا، مساء أمس، أكد خلاله رفضه كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي وعدم الاعتداد بها، وقال إنها عقوبات غير عادلة، وإن هناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل لم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.

وعاقبت لجنة الانضباط اللاعب محمود كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.