شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للأهلي: الفريق سيتوجه مساء اليوم لاستاد القاهرة لخوض القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر سيتوجه إلى استاد القاهرة مساء اليوم لخوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وأشار «مرجان» في مداخلة هاتفية بالبرنامج الإذاعي «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق، إلى أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، أمس الأحد، لم يتطرق إلى مباراة قمة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهرة في السابعة والنصف مساءً، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.