أوكسلايد-تشامبرلين يشيد بولاء مشجعي ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
أشاد أليكس أوكسلايد-تشامبرلين بدعم جماهير نادي ليفربول، وقال: "يسافرون الى كل مكان لرؤيتنا. أنهم يدعموننا في كل الحالات".
وتابع: "أتذكر مباراة واحدة، إشبيلية خارج أرضنا، كنا في الصدارة بثلاثة أهداف نظيفة، لكننا أهدرنا ذلك بالتعادل 3-3. ورغم ذلك صفقوا لنا ولم أصدق ذلك. كان الأمر كما لو أننا فزنا في اللعبة ولم نقم بأي شيء خطأ. ربما كانت تلك إحدى اللحظات الأولى التي أدركت فيها مدى تميزهم كمجموعة من المشجعين".
وأضاف: "إن جمال هؤلاء المشجعين هو أنه طالما أنهم يرون أنك تقدم كل ما لديك، فهم سعداء بذلك. بالطبع يجب عليك توفير الجودة والقيام بما يجب عليك فعله، وهم يقدرونك".
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