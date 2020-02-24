كارتيرون يتحدث عن مبارة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن كارتيرون "عدم خوض فريقه لمباراة القمة بالدوري اليوم بشكل رسمي"، في الوقت الذي ظن فيه البعض أن الزمالك من الممكن أن يخوض المباراة بسبب بقاء بعض اللاعبين في فندق الإقامة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، قال كارتيرون: "لن نخوض مباراة اليوم بشكل رسمي، ولدينا تدريب في تمام الحادية عشر ونصف للاعبين".

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وأضاف: "نعلم جيداً أنه في حالة خوض المباراة سيتم خصم 6 نقاط من رصيدنا، ولكن هذا قرار تم اتخاذه ولا رجعة فيه."

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، قد أعلن أمس، في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للنادي وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز في ظل وجود اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.