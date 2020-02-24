شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى يحتفل بعيد ميلاده الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل بشير التابعي مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ44، حيث ولد فى 24 فبراير عام 1976 بمحافظة دمياط ولعب بفريق دمياط، قبل أن يلتحق بنادى الزمالك ليبدأ فصلاً جديداً فى مسيرته الكروية.

بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع نادى الزمالك فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.

وعاد بشير التابعى من جديد إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الزمالك فى موسم 2008، قبل أن يستأنف تجربته الاحترافية فى بورصا سبور، ومنه انتقل بشير إلى المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 2012 ليكون الطلائع المحطة الأخيرة فى مسيرة بشير التابعى مع الساحرة المستديرة.

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وكان بشير التابعى له تصريحات شهيرة قائلا، "لو خسر الزمالك أمام الأهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالى، لذا أتمنى يخسر بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء"، مؤكدا "حينما تعرض الجيل الذى كنت ألعب فيه لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بلقب الدورى 3 مواسم، بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى".