شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الدولى للخماسى الحديث: مصر شريك أساسى ونسعد دائما بالتواجد فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقل ألكسندر تحيات رئيس الاتحاد الدولى للمسؤولين فى مصر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب وشريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث.

وأكد الكسندر أن الاتحاد المصرى شريك مهم للاتحاد الدولى، خاصة أن المنتخبات المصرية للخماسى الحديث دائمة التواجد فى كل المحافل التى ينظمها الاتحاد الدولى .

وأكد ألكسندر على أهمية البطولة والتى تعد أول بطولة فى العام الجديد ضمن 6 بطولات مؤهلة للأولمبياد متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة فى البطولة .

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهى الأرجنتين، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال ‏، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ‏، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.