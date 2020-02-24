شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقصد السخرية؟.. مجدى عبد الغنى: لحد دلوقت القمة المفترض تتلعب فى ميعادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى السابق، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى الممتاز، من المفترض حتى الوقت الحالى إقامتها فى موعدها ولم يتم تأجيها.

وكتب عبد الغنى عبر حسابه على تويتر، "لحد دلوقت القمة المفترض على الورق تتلعب فى ميعادها، لم يجد جديد بشأن التأجيل الرسمى، فخلينا نقول يا صباح القمة".



مجدى عبد الغنى

وأكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاحتضان مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين فى مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال عبد الوهاب فى تصريحات خاصة، إن المباراة ستقام فى موعدها ولم يصل للاستاد أى إخطار بالتأجيل أو انسحاب أى طرف من طرفى القمة، مؤكدا: "المباراة ستقام فى موعدها، اتحاد الكرة يتواصل للوقوف على تجهيزات الاستاد للمباراة ومن طرفنا كل شيء فى أتم الجاهزية لاستقبال اللقاء".

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وأوضح مديرعام الاستاد أن القمة هذه المرة، هى مباراة الأهلى وبالتالى هومن يدفع ايجار الملعب، ولم يبلغ الاستاد بأى تغييرات على موعد المباراة"

وأصدر الزمالك قرارا أمس الأحد بالانسحاب من مباراة القمة اعتراضا على خوضها قبل 4 أيام من مواجهته أمام الترجى فى دورى أبطال أفريقيا.

ويرفض النادى الأهلى تأجيل القمة ويتمسك بخوضها فى موعدها، لعدم العبث بجدول ترتيب الدورى المصري.

ويصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة فى موعدها، وأتم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة ومنها تعيين حكم من ليتوانيا لإدارة القمة، وبالفعل وصل الحكم للقاهرة أمس.