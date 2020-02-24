شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع لاعبى الزمالك فى مقر النادى لخوض التدريبات بعد إلغاء معسكر القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى مقر النادى لخوض التدريبات، بعد إلغاء معسكر الفريق الخاص بمباراة القمة، المقرر إقامتها مع الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد البيان الذى أصدره مجلس الإدارة بعدم استكمال المسابقة المحلية فى وجود اللجنة الخماسية بالجبلاية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عدداً من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.