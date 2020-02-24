شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. باللوائح الزمالك معرض لـ14 عقوبة سواء خاض القمة أو انسحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر أمس الأحد، بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم الاثنين على استاد القاهرة، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، النادى الأبيض تحت طائلة عقوبات بالجملة من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.

وتنص لائحة الانضباط فى المادة 21 منها، على أنه يعاقب كل فريق انسحب أو لوح بالانسحاب من أى مباراة أو بطولة ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم، بـ 14 عقوبة أو أيًا منها وفق ما تراه وتقرره اللجنة.

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