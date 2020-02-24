سوبر كورة.. باللوائح الزمالك معرض لـ14 عقوبة سواء خاض القمة أو انسحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر أمس الأحد، بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم الاثنين على استاد القاهرة، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، النادى الأبيض تحت طائلة عقوبات بالجملة من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.
وتنص لائحة الانضباط فى المادة 21 منها، على أنه يعاقب كل فريق انسحب أو لوح بالانسحاب من أى مباراة أو بطولة ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم، بـ 14 عقوبة أو أيًا منها وفق ما تراه وتقرره اللجنة.
ويلتقي الأهلي والزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري. وتصاحب المباراة أزمات كثيرة، منها تعرض ناديي الأهلي والزمالك لعقوبات قاسية على خلفية الشغب في لقاء السوبر الأخير، إضافة لقرار الزمالك بالانسحاب من القمة، وإصرار الأهلي واتحاد الكرة على خوضها في موعدها.
ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.
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