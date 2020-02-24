شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعسكر فى الإسماعيلية استعدداً لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، غداً الثلاثاء إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام يوم 2 مارس المقبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريباته أمس، الأحد، عقب انتهاء الراحة سلبية التى منحها عماد النحاس مدرب الفريق للاعبين لمدة 3 أيام، عقب الفوز الأخير الذى حققه ذئاب الجبل على المصرى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بمنافسات دور الـ16 لكأس مصر، والتى انتهت بفوز المقاولون برباعية نظيفة.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.