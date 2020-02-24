المسابقات ترسل منسقا ومراقبا لاستاد القاهرة قبل مباراة القمة بـ3 ساعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد بخيت، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن اللجنة عينت مراقباً ومنسقاً لمباراة القمة، وسيتواجدان فى استاد القاهرة، مسرح اللقاء، قبل انطلاق المباراة بـ 3 ساعات.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدورى المصرى.

وأضاف بخيت أن اتحاد الكرة وكل اللجان التابعة له، ومنها لجنة المسابقات، تسير فى استعداداتها للقمة بشكل طبيعى حتى الآن.

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وتصاحب المباراة أزمات كثيرة، منها تعرض ناديى الأهلى والزمالك لعقوبات قاسية على خلفية الشغب فى لقاء السوبر الأخير، إضافة لقرار الزمالك بالانسحاب من القمة، وإصرار الأهلى واتحاد الكرة على خوضها فى موعدها.

ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.