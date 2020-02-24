شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة القمة فى موعدها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراة القمة ستقام فى موعدها فى السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة، مشدداً على عدم وجود أى نية للتأجيل بعد قرارات الأهلى والزمالك الأخيرة.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة متمسك بانتظام المسابقات وإقامة المباريات فى مواعيدها المحددة بعيدا عن المهاترات، حتى ينتهى الدورى فى الموعد المحدد له فى شهر يونيو المقبل بما يخدم المنتخب الوطنى الأول والأولمبى اللذين يخوضان ارتباطات مهمة فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن لجنة المسابقات عينت مراقبا ومنسقا لمباراة القمة وسيتواجدان فى استاد القاهرة، مسرح اللقاء، قبل انطلاق المباراة بـ 3 ساعات نقريبا.

ويلتقي الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

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وتصاحب المباراة أزمات كثيرة، منها تعرض ناديي الأهلي والزمالك لعقوبات قاسية على خلفية الشغب في لقاء السوبر الأخير، إضافة لقرار الزمالك بالانسحاب من القمة، وإصرار الأهلي واتحاد الكرة على خوضها في موعدها.

ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.