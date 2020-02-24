شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك ..عودة فتحى ومتولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرعلى تشكيل فريقه الذي يواجه الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمرمسابقة الدوري العام.

ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب سيكون كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود متولي، ايمن اشرف، علي معلول واحمد فتحي

خط الوسط : اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان وجيرالدو أو (احمد الشيخ) ومروان محسن

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ويواجه الأهلي الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.