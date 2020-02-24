شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة القمة.. ولم نتلق إخطارا بتأجيل أو انسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاحتضان مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين فى مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة، إن المباراة ستقام فى موعدها ولم يصل للاستاد أى إخطار بالتأجيل أو انسحاب أى طرف من طرفى القمة، مشيرا إلى أن المباراة ستقام فى موعدها، وأن اتحاد الكرة يتواصل للوقوف على تجهيزات الاستاد للمباراة، ومن طرفنا كل شيء فى أتم الجاهزية لاستقبال اللقاء.

وأوضح مديرعام الاستاد أن القمة هذه المرة هى مباراة الأهلي، وبالتالي هو من يدفع إيجار الملعب، ولم يبلغ الاستاد بأى تغييرات على موعد المباراة.

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وأصدر الزمالك قرارا أمس الأحد بالانسحاب من مباراة القمة اعتراضا على خوضها قبل 4 أيام من مواجهته أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرفض النادي الأهلي تأجيل القمة ويتمسك بخوضها في موعدها، لعدم العبث بجدول ترتيب الدوري المصري.

ويصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها، وأتم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة ومنها تعيين حكم من ليتوانيا لإدارة القمة، وبالفعل وصل الحكم للقاهرة أمس.