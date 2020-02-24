شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبات الزمالك حال الإنسحاب أمام الأهلي فى قمة الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكثر من عقوبة تنتظر نادي الزمالك، بعد القرار الأخير الذي اتخذه رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور، بانسحاب نادي الزمالك من مسابقة الدوري العام، وعدم خوض مباراة الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي بأنها غير شرعية، وجاء بيان الزمالك رغم دخول الفريق معسكر مواجهة الأهلى.

ووفقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، ففي حالة انسحاب الزمالك من مباراة واحدة فقط، يتم تطبيق غرامة مالية واعتبار المنسحب مهزومًا بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم.

وفي حال انسحاب الزمالك من بطولة الدوري بالكامل، يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة، بل ويتم حرمانه من المشاركة في أنشطة الاتحاد في الموسم التالي، على أن يعود لممارسة كرة القدم من دوري القسم الرابع مع إنزال عقوبة على صاحب قرار الانسحاب.

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أما على الجانب الآخر، أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، وجاءت كالتالى: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ورغم أن إدارة الأهلي عقدت اجتماعاً طارئاً بالأمس، وأعلنت فيه التقدم بشكوى ضد اللجنة الخماسية إلى الفيفا، بسبب العقوبات التى أعلنتها لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عقب لقاء السوبر والذي فاز فيه الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، إلا أن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي قال إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل مع شبكة قنوات أبو ظبي وتم نفى إرسال أية مواد إلى اتحاد الكرة، كما أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال شريف فؤاد، فى تصريحات تليفزيوينة، "الأهلي يرفض عقوبات لجنة الانضباط، وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين".

وأكد شريف فؤاد أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم ينسحب من بطولة الدورى المصرى، وسيخوض لقاء القمة أمام الزمالك قائلا، "الأهلي متواجد في معسكره بشكل طبيعي والجهاز الفني، وسنخوض المباراة في موعدها وليس لنا دخل بانسحاب الزمالك وهذا قرارهم، وبالطبع اتحاد الكرة سينقذ العقوبة على الخصم حال عدم حضوره ولم نقم بالتقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط ولكن نعمل على ذلك".