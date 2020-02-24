شكرا لقرائتكم استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة قمة الأهلي ضد الزمالك .. ولا تأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاحتضان مباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك في السابعة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الوهاب، إن المباراة ستقام في موعدها ولم يصل للإستاد أي اخطار بالتأجيل أو انسحاب أي طرف من طرفي القمة.

وتابع: "المباراة ستقام في موعدها، اتحاد الكرة يتواصل للوقوف على تجهيزات الاستاد للمباراة ومن طرفنا كل شيء في أتم الجاهزية لاستقبال اللقاء".

وأوضح مدير عام الاستاد أن القمة هذه المرة، هي مباراة الأهلي وبالتالي هو من يدفع ايجار الملعب، ولم يبلغ الاستاد بأي تغييرات على موعد المباراة"

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وأصدر الزمالك قرارا أمس الأحد بالانسحاب من مباراة القمة اعتراضا على خوضها قبل 4 أيام من مواجهته امام الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرفض النادي الأهلي تأجيل القمة ويتمسك بخوضها في موعدها، لعدم العبث بجدول ترتيب الدوري المصري.

ويصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها، وأتم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة ومنها تعيين حكم من ليتوانيا لإدارة القمة، وبالفعل وصل الحكم للقاهرة أمس.