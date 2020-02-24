أزمة السوبر تتواصل.. يعقوب السعدي يكذّب محمد فضل بفيديو جديد.. ويكتفي بـ «لا تعليق»

رد رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، الإعلامي يعقوب السعدي، على التصريحات التي أدلى بها محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم بشأن أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وكان فضل قد صرح بأن اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، قد تحصلت على بعض من مقاطع فيديو، وكذلك فلاشة من قناة أبوظبي الرياضية، بشأن الأحداث الخاصة بالمباراة التي أقيمت بأبوظبي في الإمارات.

وقام السعدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر فيدو لمحمد فضل وهو يتحدث رفقة الإعلامي سيف زاهر، والذي صرح خلاله السبت الماضي أن اتحاد الكرة "حصل على فلاشة من قناة أبوظبي تخص المباراة"، قبل أن ينفي ذلك مساء أمس الأحد مع الإعلامي أحمد موسى.

وعلّق السعدي على الفيديو مكتفياً بالقول: "أترك لكم التعليق".