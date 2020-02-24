بعد تصريحات يعقوب السعدي.. هاشتاج #قناه_ابوظبي_فضحت_الجنايني يتصدر تويتر

لازال هاشتاج #قناة_أبوظبي_فضحت_الجنايني يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من تدشينه مساء أمس الأحد.

جاء ذلك على خلفية العقوبات التي أصدرتها اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، بعد أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت في الإمارات يوم الخميس الماضي.

وقالت اللجنة في حيثيات القرار إنها "استندت على فيديو قناة أبو ظبي الرياضية"، وهو الأمر الذي نفاه رئيس قناة أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، ومن خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى.

وأعرب المشاركون في الهاشتاج عن استيائهم البالغ مما وصفوه بأكاذيب اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

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ووصف النشطاء ما حدث بـ "الفضيحة" التي تضرب مصداقية لجنة الانضباط وقرارتها في مقتل.

وأكد النشطاء أن القرارات تؤكد أن عمرو الجنايني يدير الكرة المصرية "وفق أهواء شخصية ولا ينحي انتماءه جانباً خصوصًا في عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا.

وأكدوا أن حال الكرة المصرية يسير من سيئ إلى أسوء، طالما يدار وفق الأهواء وسياسة تصفية الحسابات، وعدم النظر للصالح العام، وأن الجنايني مشجع بدرجة متعصب لنادي الزمالك.

وأعرب مشاركون عن تقديرهم لقنوات أبوظبي لتمتعها بالشفافية والمصداقية ورفضها القاطع بأن يرد اسمها في هذا التدليس على عكس القنوات والبرامج الرياضية المصرية الساقطة بجدارة في هذا الشأن.