شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى تعديلا على مبارياته الودية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم مباراتين وديتين، استعدادا للمباريات الرسمية القادمة، ويواجه الدراويش نظيره أسوان الجمعة المقبل فى الرابعة عصرا بدلا من مواجهة الكهرباء الخميس قبل أن يلتقى فى الثانى من مارس المقبل فريق الإنتاج الحربى بالقاهرة .

ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام.

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ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى، وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الاسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.