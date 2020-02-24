شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من عقوبة تنتظر نادى الزمالك بعد القرار الأخير الذى اتخذه رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور بانسحاب الزمالك من مسابقة الدورى العام، وعدم خوض مباراة الأهلي، والتى من المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية، وجاء بيان الزمالك رغم دخول الفريق معسكر مواجهة الأهلى.

ووفقاً للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ففى حال انسحاب الزمالك من مباراة واحدة فقط يتم تطبيق غرامة مالية واعتبار المنسحب مهزومًا بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه فى نهاية الموسم.

وفى حال انسحاب الزمالك من بطولة الدورى بالكامل، يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه فى المسابقة، بل ويتم حرمانه من المشاركة فى أنشطة الاتحاد بالموسم التالى، على أن يعود لممارسة كرة القدم من دورى القسم الرابع مع إنزال عقوبة على صاحب قرار الانسحاب.

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وعلى الجانب الآخر، أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، وجاءت كالتالى: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ورغم أن إدارة الأهلى عقدت اجتماعاً طارئاً بالأمس، وأعلنت فيه التقدم بشكوى ضد اللجنة الخماسية إلى الفيفا، بسبب العقوبات التى أعلنتها لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عقب لقاء السوبر والذى فاز فيه الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، إلا أن شريف فؤاد، المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة النادى الأهلى قال إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي تواصل مع شبكة قنوات أبو ظبى وتم نفى إرسال أية مواد إلى اتحاد الكرة، كما أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال شريف فؤاد، فى تصريحات تليفزيوينة، "الأهلى يرفض عقوبات لجنة الانضباط، وكيف يتم فرض عقوبات دون التحقيق مع اللاعبين".

وأكد شريف فؤاد أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لم ينسحب من بطولة الدورى المصرى، وسيخوض لقاء القمة أمام الزمالك قائلا، "الأهلى متواجد فى معسكره بشكل طبيعى والجهاز الفني، وسنخوض المباراة فى موعدها وليس لنا دخل بانسحاب الزمالك وهذا قرارهم، وبالطبع اتحاد الكرة سينقذ العقوبة على الخصم حال عدم حضوره ولم نقم بالتقدم باستئناف على قرارات لجنة الانضباط ولكن نعمل على ذلك".