شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لنصف نهائي كأس كندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى طارق مؤمن، لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم، إلى الدور نصف النهائى ببطولة كأس كندا والتى تستضيفها مدينة تورنتو حتى 25 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وفاز طارق مؤمن على منافسه المكسيكى سيزار سالازار، فى مباراة الدور ربع النهائي، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-9, 11-7.

فيما ودع مازن هشام لاعب وادى دجلة البطولة من الدور ربع النهائى، عقب الخسارة أمام منافسه البيروفى دييجو إلياس، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-6, 11-7, 11-6.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى، هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.

وتوج على فرج ورنيم الوليلى لاعبا وادى دجلة ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتى أقامها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة فى فبراير الجارى.