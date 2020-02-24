شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قمة الأهلي والزمالك الفرصة الأخيرة لإنقاذ سمعة الكلاسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجانب الفوز الذى يتمناه جمهور الأهلى لتعويض خسارة السوبر، ويتمناه أيضا جمهور الزمالك لتعميق جراح المنافس وتجديد الأمل فى حظوظ التتويج باللقب المحلى، تبقى تطلعات الشارع الرياضى بمختلف انتماءاته وألوانه، موجهة لخروج القمة بشكل حضارى يُعيد لها رونقها وسمعتها.

وأحاطت بقمة اليوم حالة كبيرة من الغموض، ففى ظل تمسك الأهلى بخوض اللقاء، قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، التى وصفها مجلس القلعة البيضاء عبر موقع النادى الرسمى بإنها غير شرعية.

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ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.