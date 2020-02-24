شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتناولون الإفطار فى معسكر القمة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو النادي الأهلي طعام الإفطار، في معسكرالفريق، الذي انطلق أمس، استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من عمر الجولة الرابعة في الدوري العام.

وكان رينية فايلر مدرب النادي الأهلي، قد أعلن أمس عن قائمة الفريق الأحمر التي دخلت في معسكر مغلق استعداداً للقاء القمة والتي جاءت كالتالي: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

فى الأهلى تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك فى السوبر، كما أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر، وإن كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يعول على خبرات وقدرات بعض لاعبيه، أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحى ورامى ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات، وطالب فايلر لاعبيه برد الاعتبار أمام الزمالك والفوز الليلة.