شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق العشرى.. تلميذ جوزيه فى مهمة بورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد طارق العشري، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أحد أبرز المدربين في الكرة المصرية على مدار الأعوام العشرة الأخيرة فمنذ اعتزال مدافع الاتحاد السكندري الأسبق وتفرغه للعمل في مجال التدريب بدأ يحقق صولات وجولات فى عالم الساحرة المستديرة، ويبقى المصرى البورسعيدى أحدث محطاته التدريبية بعدما تولى تدريب الفريق خلفاً لإيهاب جلال بعد وداع بطولة كأس مصر.

ويعشق العشري لقب تلميذ مانويل جوزيه، المدرب البرتغالي الأسبق للأهلي، رغم أنه لم يعمل معه ولكنه قضى فترة معايشة لمدة أسبوعين في النادي الأهلي مع جوزيه للتعلم منه واكتساب الخبرات.

وارتبط اسم العشري بحرس الحدود، في مشروع أبهر الجميع منذ صعد به للدوري المصري، ثم عمل مساعدًا مع حلمي طولان، قبل أن يتولى قيادة الفريق ويحقق معه البطولات والإنجازات.

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وانتقل العشري إلى إنبي موسم 2012 – 2013 ثم أهلي بنغازي الليبي وقاده لدوري أبطال أفريقيا، ثم عاد لإنبي واحتل المركز الثالث بالدوري موسم 2014 – 2015 ثم رحل للشعب الإماراتي وقاد المقاولون العرب والهلال السوداني وأهلي طرابلس الليبي ثم عاد لإنبي في موسم 2016 – 2017.

وأنقذ العشري فريق وادي دجلة من الهبوط موسم 2017 – 2018 ثم أنقذ حرس الحدود في ولايته الثانية بعد غياب 12 عامًا واستكمل مسيرته قبل أن يرحل لتدريب المصرى البورسعيدى.

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