شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تودع بطولة سينسيناتي للاسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت هانيا الحمامي، لاعبة هليوبوليس والمصنفة العاشرة عالمياً لسيدات الاسكواش، بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 فبراير الجارى وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، من الدور نصف النهائى.

وخسرت هانيا الحمامي أمام منافستها الأمريكية أماندا صبحى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 4-11, 12-10, 11-7.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.