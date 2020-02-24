شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجدد الإثارة الكروية فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، حينما يلتقى الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

فى الأهلى تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك فى السوبر، كما أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر، وإن كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يعول على خبرات وقدرات بعض لاعبيه، أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحى ورامى ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات، وطالب فايلر لاعبيه برد الاعتبار أمام الزمالك والفوز الليلة.

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على الجانب الآخر، يدخل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المباراة، بمعنويات مرتفعة إلا أن المدرب الفرنسى سيتحفظ حول دخول قمة الدورى بتشكيله الأساسى، لارتباط الفريق بمواجهة حاسمة مع الترجى التونسى، يوم الجمعة القادم، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يركز حولها كارتيرون حيث يرغب فى تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة خلالها مع الحفاظ على الشباك نظيفة قبل لقاء العودة الذى سيجمع الفريقان فى تونس يوم 6 من شهر مارس المقبل، فى البطولة التى يسعى الأبيض إلى مواصلة التقدم بها للمنافسة على حصد اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ 2002.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على تصعيد مجموعة من الناشئين للفريق الأول من أجل الاستعانة بأحدهما لتعويض الغيابات عن الفريق فى قمة الدورى، حال الحاجة إليهم خاصة بعدما دفع بالثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب فى مواجهة الأهلى الأخيرة بالسوبر وهما مصابين، حيث عانى حازم إمام من شد فى العضلة الضامة بينما كان يعانى عبد الشافى من إصابة فى الركبة، لذا يبحث المدرب الفرنسى موقف الثنائى من قمة الدورى، خاصة أن أى مجازفة بهما قد تبعدهما عن اللقاء القادم للفريق أمام الترجى لذا يبحث المدير الفنى للفريق الأبيض الجوانب المختلفة للحفاظ على عناصره الأساسية فى مختلف الخطوط دون إحداث تغييرات جذرية حتى لا يتأثر الفريق بشكل كلى بتلك الغيابات، لذا من المتوقع أن يدفع كارتيرون ببعض العناصر الرئيسية فى مختلف المراكز مع بعض التعديلات حتى لا يفقد الفريق كامل قوته فى مواجهة الأهلى.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وغادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة بعد قرار مجلس الإدارة، فى المقابل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى خوض مباراة القمة أمام الزمالك.