"في ضهرك يا خطيب".. أول تعليق من آل الشيخ بعد بيان الأهلي الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو: وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي - رسالة للنادي ورئيسه محمود الخطيب. وكتب تركي آل الشيخ، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": " في ضهرك يا خطيب ... في ضهرك يا أهلي". وأصدر مجلس إدارة الأهلي بياناً رسمياً بعد الاجتماع الأخير، رفض فيه قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبات السوبر، وأعلن عن إجراءات تصعيدية. Advertisements وأبدى الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم قبل ذلك استياءه من قرار إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لنهاية الموسم. كانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم؛ بسبب أحداث مباراة السوبر في أبوظبي بعد خسارة الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية اللقب لصالح الزمالك. كما قررت لجنة الانضباط إيقاف ثنائي الأهلي جونيور أجايي وياسر إبراهيم مباراتين بجانب غرامة مالية.

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