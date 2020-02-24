"3 تعديلات".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراته أمام الزمالك في الدوري. ويستضيف ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الاثنين، مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة المحلية. ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة أيمن أشرف لقلب الدفاع، بجانب اشراك وليد سليمان أساسياً في وسط الملعب، ومروان محسن مهاجماً. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان. الهجوم: مروان محسن.

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