تركي آل شيخ: في ضهرك يا خطيب.. في ضهرك يا أهلي

علق تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، منذ قليل، على البيان الذي أصدرته مساء أمس الأحد بشأن العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة بعد أحداث الشغب الأخيره في لقاء السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.
وقال تركي آل شيخ عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، داعمًا قرارات مجلسإدارة النادي الأهلي: "في ضهرك ياخطيب.. في ضهرك يأهلي".
كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر رفض جميع العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق القلعة الحمراء بشأن مباراة كأس السوبر المحلي أمام الزمالك، مساء الخميس الماضي، لعدم إخطار الأهلي باللائحة
وأكد مجلس الأهلي أن العقوبات تخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأنها عقوبة انتقامية وحرمت لاعبًا من استكمال الموسم الحالي من دون التحقيق معه بجانب أن القناة الناقلة نفت تسليم أي مقاطع فيديو.
إضافة إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بالاحتفال مع لاعبي الفريق المنافس في الممر المؤدي لغرف الملابس.
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