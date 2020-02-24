اونلاين | مشاهدة بث حي بدون تقطيع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث حي بدون تقطيع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الكرة الأول باالنادي الأهلي غريمة التقليدي الزمالك مساء غدٍ الإثنين، وذلك بعد أربعة أيام فقط منذ إقامة آخر مباراة جمعتهما في واقعة لا تتكرر كثيرا في القمة المصرية.

حيث يواجه الأهلي فريق الزمالك في إطار الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن تواجها على لقب كأس السوبر المصري بالإمارات منذ أيام.

ومن المقرر أن تنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك حيث تتبعان الشركة التي تملك حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريا.. كما يمكن مشاهدة المباراة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت السابعة مساء غدٍ الإثنين الموافق موعدا لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

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وكانت مباراة الأهلي والزمالك مقررة إقامتها في أكتوبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها قبل بدء بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية.

وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين على لقب كأس السوبر، الجمعة الماضي، وحسمها الزمالك لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن الأهلي هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في المباريات الـ 15 التي لعبها في الدوري حتى الآن.. أما الزمالك يحل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويسبقه المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، شدد على أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها المحدد لها من قبل اتحاد لكرة القدم.