اونلاين | رابط بدون تقطيع.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الأثنين 24-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بدون تقطيع.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الأثنين 24-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الكرة الأول باالنادي الأهلي غريمة التقليدي الزمالك مساء غدٍ الإثنين، وذلك بعد أربعة أيام فقط منذ إقامة آخر مباراة جمعتهما في واقعة لا تتكرر كثيرا في القمة المصرية.

حيث يواجه الأهلي فريق الزمالك في إطار الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن تواجها على لقب كأس السوبر المصري بالإمارات منذ أيام.

ومن المقرر أن تنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك حيث تتبعان الشركة التي تملك حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريا.. كما يمكن مشاهدة المباراة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت السابعة مساء غدٍ الإثنين الموافق موعدا لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك مقررة إقامتها في أكتوبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها قبل بدء بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية.

وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين على لقب كأس السوبر، الجمعة الماضي، وحسمها الزمالك لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن الأهلي هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في المباريات الـ 15 التي لعبها في الدوري حتى الآن.. أما الزمالك يحل في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويسبقه المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، شدد على أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها المحدد لها من قبل اتحاد لكرة القدم.

ووقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها امس بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة عقوبات قاسية على لاعبي القطبين.

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وشهدت المباراة أزمة عنيفة فور إطلاق الحكم النرويجي أوديفار صافرة النهاية، باشتباكات بين اللاعبين، بجانب طرد محمود كهربا، لاعب الأهلي، واستفزاز عبد الله جمعة لجماهير الأهلي، مع توجيه محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض، إشارات خارجة للجماهير الأهلاوي.

وجاءت القرارات كما يلي:

- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وانشغل الرأي العام في مصر بموعد إعلان عقوبات لجنة الانضباط ضد مخالفات مباراة قمة السوبر، وسط تكهنات بإمكانية تأجيلها لما بعد مباراة الفريقين المقبلة التي تقام بعد غد الإثنين، خاصة أنه في حالة إيقاف عدد من لاعبي الفريقين لن يشاركوا في المباراة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية تكهنات بتأجيل اللجنة الخماسية لقرارات لجنة الانضباط لكما بعد مباراة قمة الدوري، خاصة في ظل تمسكهم بإقامة المباراة، ودخولهم في أزمة مع رئيس الزمالك، وفي حالة التمسك بإقامة اللقاء مع معاقبة بعض اللاعبين طبقا للائحة ستشتعل الأمور.