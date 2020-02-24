تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



يشهد ستاد القاهرة الدولي قمة جديدة بين الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري، وذلك بعد أيام قليلة من لقاء القطبين مساء الخميس الماضي بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي في اللقاء الذى فاز فيه الأبيض 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك



تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

الأهلي ضد الزمالك

ويخوض الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.

الأهلي ضد الزمالك

في المعسكر الأحمر، يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.

الأهلي ضد الزمالك



ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الأن.

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الأهلي ضد الزمالك

وتبدو الأمور صعبة في الأهلي بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك في السوبر كما أن الغيابات مازالت تضرب الأحمر فالفريق يفقد مازال يفقد جهود رمنضان صبحي نتجم الفريق للإصابة بجانب إيقاف الثنائي أجاي وياسر أبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر وإن كان فايلر يعول على خبرات وقدرات بعض لاعبيه أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الليلة النيجيري أجايي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف.

الأهلي ضد الزمالك

في المعسكر الأبيض،استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إراحة العديد من اللاعبين الأساسين في مباراة الليلة، خصوصا أنه يركز في مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الزمالك



ويسعى الزمالك إلى تأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرىة في غضون أيام قليلة خاصة وأن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين في أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة ثم حسم السوبر المحلي على حساب الأهلي في الأمارات وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة، كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذى يُغازل الأهلي.

الأهلي ضد الزمالك

ويخوض كارتيرون المباراة، بمعنويات مرتفعة إلا إن المدرب الفرنسي سيتحفظ حول دخول قمة الدورى بتشكيله الأساسى، لارتباط الفريق بمواجهة حاسمة مع الترجى التونسى، يوم الجمعة القادمة، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتي يركز حولها كارتيرون حيث يرغب في تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة خلالها مع الحفاظ على الشباك نظيفة قبل لقاء العودة الذى سيجمع الفريقان في تونس يوم 6 من شهر مارس المقبل في البطولة التي يسعى الأبيض إلى مواصلة التقدم بها للمنافسة على حصد اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ 2002.

الأهلي ضد الزمالك



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون حريصا،على تصعيد مجموعة من الناشئين للفريق الأول من أجل الاستعانة بأحدهما لتعويض الغيابات عن الفريق في قمة الدورى، حال الحاجة إليهم خاصة بعدما دفع بالثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب في مواجهة الأهلى الأخيرة بالسوبر وهما مصابين حيث عانى حازم إمام من شد في العضلة الضامة، بينما كان يعانى عبد الشافى من إصابة في الركبة لذا يبحث المدرب الفرنسي موقف الثنائى من قمة الدورى خاصة إن أي مجازفة بهما قد تبعدهما عن اللقاء القادم للفريق أمام الترجى لذا يبحث المدير الفني للفريق الأبيض الجوانب المختلفة للحفاظ على عناصره الأساسية في مختلف الخطوط دون إحداث تغييرات جذرية حتى لا يتأثر الفريق بشكل كلى بتلك الغيابات، لذا من المتوقع أن يدفع كارتيرون ببعض العناصر الرئيسية في مختلف المراكز مع بعض التعديلات حتى لا يفقد الفريق كامل قوته في مواجهة الأهلى.