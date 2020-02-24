شكرا لقرائتكم الأهلى يصطدم بالزمالك فى القمة 119 اليوم على استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجدد الإثارة الكروية في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأثنين، حينما يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري فبعدما ألتقى القطبين مساء الخميس الماضي بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي في اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية يعود الأهلي والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بدافع الفوز فقط فالأهلي يرغب في رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك في قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من اصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الأن ، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرىة في غضون أيام قليلة خاصة وأن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين في أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة ثم حسم السوبر المحلي على حساب الأهلي في الأمارات وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذى يُغازل الأهلي.

Advertisements

في الأهلي ، تبدو الأمور صعبة بسبب التأثير نفسياً بالخسارة أمام الزمالك في السوبر كما أن الغيابات مازالت تضرب الأحمر فالفريق يفقد مازال يفقد جهود رمنضان صبحي نتجم الفريق للإصابة بجانب إيقاف الثنائي أجاي وياسر أبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر وأن كان السويسري رينميه فايلر المدير الفني للأهلي يعول على خبرات وقدرات بعض لاعبيه أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات ، وطالب فايلر لاعبيه برد الأعتبار أمام الزمالك والفوز الليلة.

على الجانب الآخر، يدخل الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المباراة، بمعنويات مرتفعة إلا إن المدرب الفرنسي سيتحفظ حول دخول قمة الدورى بتشكيله الأساسى، لارتباط الفريق بمواجهة حاسمة مع الترجى التونسى، يوم الجمعة القادمة، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتي يركز حولها كارتيرون حيث يرغب في تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة خلالها مع الحفاظ على الشباك نظيفة قبل لقاء العودة الذى سيجمع الفريقان في تونس يوم 6 من شهر مارس المقبل في البطولة التي يسعى الأبيض إلى مواصلة التقدم بها للمنافسة على حصد اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ 2002.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون،على تصعيد مجموعة من الناشئين للفريق الأول من أجل الاستعانة بأحدهما لتعويض الغيابات عن الفريق في قمة الدورى، حال الحاجة إليهم خاصة بعدما دفع بالثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب في مواجهة الأهلى الأخيرة بالسوبر وهما مصابين حيث عانى حازم إمام من شد في العضلة الضامة بينما كان يعانى عبد الشافى من إصابة في الركبة لذا يبحث المدرب الفرنسي موقف الثنائى من قمة الدورى خاصة إن أي مجازفة بهما قد تبعدهما عن اللقاء القادم للفريق أمام الترجى لذا يبحث المدير الفني للفريق الأبيض الجوانب المختلفة للحفاظ على عناصره الأساسية في مختلف الخطوط دون إحداث تغييرات جذرية حتى لا يتأثر الفريق بشكل كلى بتلك الغيابات، لذا من المتوقع أن يدفع كارتيرون ببعض العناصر الرئيسية في مختلف المراكز مع بعض التعديلات حتى لا يفقد الفريق كامل قوته في مواجهة الأهلى.