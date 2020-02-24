شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والزمالك اليوم الاثنين 24 / 2 / 2020 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وغادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة بعد قرار مجلس الإدارة، فى المقابل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

ونرصد في التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الاهلبي والزمالك اليوم:

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1- يتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أى مباراة حتى الآن.

2- أن الغيابات ما زالت تضرب الأحمر، فالفريق يفقد جهود رمضان صبحى نجم الفريق للإصابة، بجانب إيقاف الثنائى أجاى وياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة السوبر

3- يعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على خبرات وقدرات بعض لاعبيه، أمثال على معلول وديانج وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد فتحى ورامى ربيعة ومروان محسن وحسين الشحات، وطالب فايلر لاعبيه برد الاعتبار أمام الزمالك والفوز الليلة.

4- يخوض الزمالك المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان.

5- الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتصعيد مجموعة من الناشئين للفريق الأول من أجل الاستعانة بأحدهم لتعويض الغيابات عن الفريق في قمة الدورى، حال الحاجة إليهم، خاصة بعدما دفع بالثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب في مواجهة الأهلى الأخيرة بالسوبر وهما مصابين، حيث عانى حازم إمام من شد في العضلة الضامة، بينما كان يعانى عبد الشافى من إصابة في الركبة.