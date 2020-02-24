وفد الفيفا يزور اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة الجديدة ونظام الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور اليوم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.
كما يتطرق وفد الاتحاد الدولي في زيارته لاتحاد الكرة برئاسة الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.
وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.
وتستعد غدا خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليون ونصف مليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري الذى أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي، وفاز به الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة ، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.
وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.
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