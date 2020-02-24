رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق الزمالك اليوم الاثنين 24 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولكن كان قد أعلن نادي الزمالك انسحابه من بطولة الدوري العام وعدم استكمال البطولة في بيان رسمي، وذلك اعتراضا على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني والتي تدير اتحاد الكرة المصري حاليا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن إقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي، وسوف توقع جميع العقوبات على نادي الزمالك في حال عدم الحضور لخوض المباراة.

وفي حال عدم ذهاب نادي الزمالك لمباراة النادي الأهلي سوف تحتسب نتيجة المباراة لصالح الفريق الأحمر، وأيضاً سيتم خصم 6 نقاط من رصيد القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1- الأهلي 45 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3- الزمالك 31 نقطة.

4- بيراميدز 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6- سموحة 24 نقطة.

Advertisements

7- إنبي 24 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9- الإسماعيلي 21 نقطة.

10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.

11- حرس الحدود 19 نقطة.

12- الجونة 19 نقطة.

13- أسوان 18 نقطة.

14- طلائع الجيش 15 نقطة.

15- طنطا 15 نقطة.

16- مصر المقاصة 14 نقطة.

17- وادي دجلة 14 نقطة.

18- اف سي مصر 11 نقطة.