رياضة | إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نجم دفاع الأهلي ياسر إبراهيم، لعقوبة الإيقاف لمدة مبارتين وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مصري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت مؤخراً بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي، أن إدارة الفريق ترى أن اللاعب لم يقم بفعل أي شئ في المباراة يدعو لإيقافه، حيث ترى أن قرارات اللجنة بها تعنت كبير.

من جانيه، كشف ياسر إبراهيم لبعض المقربين إليه، أنه لم يقم بفعل أي شئ خلال المباراة يستحق عليه الإيقاف.

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كما أضاف المصدر، أن ياسر إبراهيم لم يكن مدرجاً ضمن قائمة العقوبات، إلا أن اللجنة الخماسية التي تدير شؤون كرة القدم أقحمت اسمه دون وجه حق.

وإعترض مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي على قرارات اللجنة بشأن إيقاف لاعبي الأهلي، حيث نشرت بياناً رسمياً تضمن رفض العقوبات ونية النادي في التصعيد.

وقامت اللجنة الخماسية بإيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وأحمد زاهر إداري الزمالك لنهاية الموسم، وتغريم كلاً منهم مبلغ 100 ألف جنيه.

وتقرر إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بالإضافة لإيقاف عبد الله جمعة لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كما تقرر إيقاف نجمي الأهلي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لمدة مبارتين، بالإضافة لتغريم كلاً منهما مبلغ 50 ألف جنيه.