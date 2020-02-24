«الهبوط».. عقوبات قاسية على الزمالك في حال انسحابه من الدوري

أعلن نادي الزمالك، أمس الأحد، انسحابه من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل وجود اللجنة الخماسية لتسيير أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد نادي الزمالك، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، عدم استكمال مسابقة الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية التي وصفها بـ "غير الشرعية" برئاسة عمرو الجنايني.

وقد يواجه الزمالك بعض العقوبات القاسية التي أقرتها اللائحة الخاصة بالانضباط من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الانسحاب أو التليوح به.

في حال انسحاب الزمالك سيواجه عقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، والتي وردت كالتالي:

1- التحذير.

2- التوبيخ.

3- غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري.

4- خسارة المباريات.

5- اللعب على ملعب محايد.

6- منع اللعب في ملعب معين.

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7- الحرمان من القيد.

8- الخصم من النقاط.

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.

13- الحرمان من الجائزة.

14- سحب اللقب.

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.

وفي ذات السياق، أكد عمرو الجنايني أن في حال انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي وعدم خوض اللقاء سيتم تنفيذ اللائحة عليه والتي تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيده".

أما في حالة الانسحاب من البطولة فمن المتوقع أن يلجأ اتحاد الكرة إلى عقوبات أخرى من المنصوص عليها في اللائحة.