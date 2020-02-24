تركي آل شيخ: في ضهرك ياخطيب في ضهرك يا أهلي

علق تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي منذ قليل علي البيان الذي أصدرته مساء أمس الأحد بشأن العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة بعد أحداث الشغب الأخيره في لقاء السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات. وقال تركي آل شيخ عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي داعما قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي: " في ضهرك ياخطيب،في ضهرك يأهلي". إدارة النادي الأهلي: " في ضهرك ياخطيب،في ضهرك يأهلي". كان قد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض جميع العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق القلعة الحمراء بشأن مباراة كأس السوبر المحلي أمام الزمالك مساء الخميس الماضي لعدم إخطار الأهلي Advertisements باللائحة الخاصة باللجنة بجانب أنها عقوبات غير عادلة. باللائحة الخاصة باللجنة بجانب أنها عقوبات غير عادلة. وأكد مجلس الأهلي أن العقوبات تخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأنها عقوبة انتقامية وحرمت لاعب من استكمال الموسم الحالي بدون التحقيق معه بجانب أن القناة الناقلة نفت تسليم أي مقاطع فيديو. بالإضافة إلي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بالاحتفال مع لاعبي الفريق المنافس في الممر المؤدي لغرف الملابس.

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