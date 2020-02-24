رياضة | تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره وغريمه ااتقليدي النادي الأهلي اليوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن وعلى قناة "تايم سبورت" بتعليق حاتم بطيشة.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز

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ويمكن استقبال قناة أون سبورت الناقلة لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قمر صناعي "نايل سات" أو "عرب سات".

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم كالآتي:

يمكن استقبال قناة أون سبورت على قمر نايل سات عبر تردد 10853 بمعامل ترميز ٢٧٥٠٠.

كما يمكن استقبال قناة أون سبورت عبر قمر نايل سات على تردد 11449 ويمعامل ترميز ٢٧٥٠٠.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٥ نقطة بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة من أصل ١٥ مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.

