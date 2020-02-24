رياضة | بعد فوز أرسنال على إيفرتون .. مسيرة أرتيتا مع الجانرز هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز أرسنال على إيفرتون .. مسيرة أرتيتا مع الجانرز هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المديرالفني الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي فريقه بالأمس لفوز جديد على حساب إيفرتون بنتيجة 3/2، في المباراة التي شهدها ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المتألق بيير إيمريك أوباميانج هدفين من أهداف أرسنال، بينما سجل الثالث إدوارد نكتياه، بينما سجل دومنيك كالفيرت لوين وريتشارلسون هدفي إيفرتون.

وتقدم أرسال للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعاً رصيده للنقطة 37، ويواصل الفريق تجنب الخسارة منذ بداية العام الجاري 2020.

مسيرة أرتيتا مع أرسنال

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تقلد ميكيل أرتيتا قيادة أرسنال في ديسمبر الماضي خلفاً للمدرب المؤقت السويدي فريدي ليونبيرج، وقاد الجانرز في أولى مواجهاته يوم 26 ديسمبر الماضي ضد مضيفه بورنموث.

ومنذ ذلك اليوم، قاد أرتيتا أرسنال في 12 مباراة في جميع البطولات، وهي بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الإتحاد الإنجليزي وبطولة الدوري الأوروبي.

وحقق أرسنال الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل في 5 مباريات، وتكبد الفريق هزيمة واحدة في عهده، كانت أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وضمن بطولة الدوري الممتاز، خاض أرتيتا 9 مواجهات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، ومني بهزيمه واحدة، سجل 15 هدفاُ وسكنت شباكه 9 أهداف، وجمع 14 نقطة.

وخلال بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض أرتيتا مبارتين، حقق الفوز فيهما على فريقي ليدز يونايتد في الدور الثالث وبورنموث في الدور الرابع، وسيواجه فريقه بورتسموث في دور الـ16.

بينما على صعيد بطولة الدوري الأوروبي، خاض أرتيتا مباراة واحدة، كانت أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وحقق فيها الفوز خارج قواعده بهدف دون رد.