رياضة | محمد صلاح يسعي لفك النحس أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسعي لفك النحس أمام وست هام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر فى كسر الصيام التهديفي خلال مواجهة فريقه اليوم أمام ويست هام ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يسعي فيه الريدز للإقتراب خطوة أخري نحو التتويج رسميًا باللقب.

ولم يستطيع صلاح التسجيل مع ليفربول منذ الأول من فبراير عندما سجل هدفين فى مرمي فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، بينما فشل فى التسجيل فى مرمى نورويتش سيتى وأيضًا فى مرمي أتليتكو مدريد الإسبانى ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

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ويحتل صلاح المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف والذى يتصدرها الثنائي جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي برصيد 17 هدف وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال بنفس عدد الأهداف.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف وصنع هدف خلال مباراة ويست هام بالدور الأول.

ويحتل الريدز المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما وست هام فى المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.