شكرا لقرائتكم 6 مواجهات نارية فى دورى القسم الثانى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بإقامة ست مواجهات غاية في القوة والندية سواء في القمة أو المؤخرة حيث يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر على ملعبه بالسويس نظيره القناة المترنح في لقاء صعب لأصحاب الأرض الغائبين عن الإنتصارات منذ فترة .

يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء في المركز الأول برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل القناة المركز السابع برصيد 20 نقطة في لقاء يبحث فيه هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق الثلاث نقاط والإبتعاد بالصدارة بعد اقتراب الثنائى الداخلية وبتروجت من الفريق .

في ذات السياق يستضيف الداخلية بقيادة هشام زكريا صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة فريق الترسانة في المباراة الأولى لشاكر عبد الفتاح مديرا فنيا للفريق والذى يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة في لقاء صعب للضيوف الساعين نحو إنقاذ الموقف والهروب من مؤخرة الجدول بعد تغيير خمس مدربين في الموسم الحالي على امل تحسن النتائج

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كما يواجه بتروجت على ملعبه بإستاد بتروسبورت نظيره الزرقا صاحب المركز الأخير في لقاء سهل نسبيا للفريق البترولى صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة ، كما يستضيف جمهورية شبين صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة مع كوكاكولا صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة في لقاء صعب للفريقين الباحثين عن الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط .

كما يلتقى النصر مع النجوم في لقاء يصعب التكهن بنتيجته فأصحاب الأرض يحتلون المركز الثامن برصيد 19 نقطة وخسروا اللقاء الماضى أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف ويسعون لخطف الثلاث نقاط ، في المقابل يدخل النجوم اللقاء في اللقاء الأول لمحمد صلاح كمديرا فنيا للفريق بعدما تجمد رصيدهم عند 21 نقطة في المركز الخامس ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة المريخ ومنتخب السويس ببورسعيد في مواجهة محفوفة بالمخاطر للضيوف بعدما تحسنت نتائج أبناء بورسعيد واستطاعوا تحقيق الفوز في اللقاء الأخير خارج ملعبهم على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ وارتفاع رصيدهم إلى 14 نقطة في المركز العاشر للمجموعة .