عمرو الجنايني: الأهلي قال مش هيتعامل مع اتحاد الكرة.. أومال مين هينظم ماتش بكرة؟!

أكد "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، إن انضباط الجمهور هو العنصر الأول في عودته إلى المدرجات.

وقال "الجنايني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الزمالك بيهدد بالانسحاب من مباراة القمة، والأهلي بيهدد بعدم التعامل مع اتحاد الكرة، أومال مين هينظم ماتش بكرة

وتابع : اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة ولن نقوم بتأجيل مباراة القمة

Advertisements

وأضاف "الجنايني" أنهم حصلوا على موافقة أمنية بإقامة مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى ولا يوجد أمر يستدعى التأجيل.