اليوم.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل كأس العالم ‏للخماسى الحديث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الإثنين اتحاد الخماسى الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة الأوليمبية للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير الجارى وحتى الأول من مارس المقبل على ملاعب نادى بلاتينيوم بالقاهرة الجديدة.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفى حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية .
ويشهد افتتاح البطولة حضور وفد من الاتحاد الدولى للخماسى الحديث على رأسه رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي.
يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهى الأرجنتين، النمسا ، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال ، روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ، نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى.
وأشار شريف العريان، رئيس الاتحاد، إلى أن بطولة كأس العالم ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً لقرب الإنتهاء من القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول يونيو القادم بعد انتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين.
وأكد العريان أن القائمة المنتخب جاهزة للمنافسة بمشاركة 6 لاعبين و 6 لاعبات وهو الحد الأقصى لمشاركة الدولة المضيف وهم "أحمد الجندى، اسلام حامد، ياسر حفنى، مهند طارق، وشريف ياسر بالإضافة إلى على الدين شريف وذلك بعد إصابة أحمد أشرف أثناء تدريب الفروسية وسوف يكون اللاعب شريف نظير احتياطياً"، واللاعبات "هايدى عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، سندس طارق، نورين بولس، مايا محمد، ودارين ياسر احتياطى".
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