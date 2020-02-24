شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل كأس العالم ‏للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الإثنين ‎اتحاد الخماسى الحديث‎، ‎برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرا ‏صحفيا بمقر اللجنة الأوليمبية للكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم التى تستضيفها ‏مصر خلال الفترة من 26 فبراير الجارى وحتى الأول من مارس المقبل‎ على ملاعب ‏نادى بلاتينيوم بالقاهرة الجديدة.‏‎

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفى حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير ‏الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية‎ .‎

ويشهد افتتاح البطولة حضور وفد من الاتحاد الدولى للخماسى الحديث على رأسه ‏رئيس الاتحاد والسكرتير وبعض أعضاء الاتحاد الدولي‎.

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يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهى الأرجنتين، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال ‏، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ‏، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏

وأشار شريف العريان، رئيس الاتحاد، إلى أن بطولة كأس العالم ضمن البطولات ‏المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً ‏لقرب الإنتهاء من القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول ‏يونيو القادم بعد انتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين.‏

وأكد العريان أن القائمة المنتخب جاهزة للمنافسة بمشاركة 6 لاعبين و 6 لاعبات وهو ‏الحد الأقصى لمشاركة الدولة المضيف وهم "أحمد الجندى، اسلام حامد، ياسر حفنى، ‏مهند طارق، وشريف ياسر بالإضافة إلى على الدين شريف وذلك بعد إصابة أحمد ‏أشرف أثناء تدريب الفروسية وسوف يكون اللاعب شريف نظير احتياطياً"، ‏واللاعبات "هايدى عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، سندس طارق، نورين بولس، ‏مايا محمد، ودارين ياسر احتياطى".‏