تصريحات الأحد| الجنايني يرد على بيان الأهلي.. وفضل يكشف كواليس اتصال الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 23 فبراير 2020.

الأهلي ردًا على اتحاد الكرة: لم يصلنا أي مخاطبات بشأن لائحة الانضباط

علق شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، على العقوبات التي اصدرتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن واقعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

اتحاد الكرة: سلمنا كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة لجميع الأندية

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد كان حريصا لتسليم جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة.

مصدر لمصراوي: لاعبو الزمالك غادروا معسكر مباراة القمة

أكد مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق غادروا المعسكر الذي بدأ مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة القمة أمام الأهلي.

الجنايني يرد على بيان الأهلي.. انسحاب الزمالك.. وسبب عقوبة كهربا

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن المشهد الذي كان حاضرا في بطولة السوبر المصري بأبو ظبي أساء لصورة مصر في الخارج، لافتا أن اللاعبين مفترض أنهم يمثلون مصر ويعملون من أجل سمعة الوطن في الخارج.

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مرتضى: ستحدث مجزرة لو خضنا القمة.. ولدي تفويضات لعزل الجنايني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يمتلك عدد 60 تفويضًا من رؤوساء أندية مصرية تخص ما وصفه بـ"عزل" لجنة إدارة اتحاد الكرة.

فضل يكشف كواليس اتصال الخطيب للاستفسار عن عقوبة السوبر

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أنه تلقى إتصالًا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ ساعات قليلة ماضية.

فضل يرد على انسحاب الزمالك: مفيش حد يهدد دولة القانون.. واحنا جامدين باللوائح

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، على قرار نادي الزمالك بعدم استكمال مباريات الدوري.

محمد فضل يرد على يعقوب السعدي بشأن قرارات أحداث السوبر

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن إدارة الاتحاد ولجنة الانضباط حصلت على المواد الفيلمية بشأن ملف مباراة السوبر عن طريق تقنية الفيديو ومجلس أبو ظبي الرياضي.

السعدي: الأهلي طلب التأكد من إرسالنا لقطات أحداث السوبر لاتحاد الكرة

أكد يعقوب السعدي، رئيس قناة أبو ظبي الرياضية، أن النادي الأهلي خاطبه بشكل رسمي للتأكد من إرسال لقطات ومواد فيلمية إلى اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر.